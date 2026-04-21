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Concert Oriental à Beynat Beynat

Concert Oriental à Beynat Beynat

Concert Oriental à Beynat Beynat vendredi 21 août 2026.

Adresse : Foyer Pierre Demarty

Ville : 19190 Beynat

Département : Corrèze

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Beynat

Concert Oriental à Beynat

Foyer Pierre Demarty Beynat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert du trio Fazaz, i immersion au cœur de la chanson berbère du Moyen-Atlas, une musique méconnue et enivrante.
Pour couronner cette soirée de chants et de musique marocaines et pour celles et ceux qui le souhaiteront, ce sera couscous !   .

Foyer Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02 

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English : Concert Oriental à Beynat

L’événement Concert Oriental à Beynat Beynat a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme

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