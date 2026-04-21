Concert Oriental à Beynat Beynat
Concert Oriental à Beynat Beynat vendredi 21 août 2026.
Beynat
Concert Oriental à Beynat
Foyer Pierre Demarty Beynat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert du trio Fazaz, i immersion au cœur de la chanson berbère du Moyen-Atlas, une musique méconnue et enivrante.
Pour couronner cette soirée de chants et de musique marocaines et pour celles et ceux qui le souhaiteront, ce sera couscous ! .
Foyer Pierre Demarty Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 15 02
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English : Concert Oriental à Beynat
L’événement Concert Oriental à Beynat Beynat a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme
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