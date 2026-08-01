AGENDA · Beynat
Bal des pompiers à Beynat Beynat
samedi 22 août 2026 · Beynat
Informations pratiques
Beynat
Bal des pompiers à Beynat
Place du Marché Beynat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soirée conviviale organisée par les sapeurs-pompiers de Beynat. Ambiance festive assurée avec restauration sur place et musique jusqu’au bout de la nuit
Présence de la ferme chez Loulou et son brasero .
Place du Marché Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 67 12
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English :
L’événement Bal des pompiers à Beynat Beynat a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme
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