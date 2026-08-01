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Bal des pompiers à Beynat Beynat

samedi 22 août 2026 · Beynat

Bal des pompiers à Beynat Beynat

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du Marché
Ville
19190 Beynat
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Beynat

Bal des pompiers à Beynat

Place du Marché Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Soirée conviviale organisée par les sapeurs-pompiers de Beynat. Ambiance festive assurée avec restauration sur place et musique jusqu’au bout de la nuit
Présence de la ferme chez Loulou et son brasero   .

Place du Marché Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 67 12 

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English :

L’événement Bal des pompiers à Beynat Beynat a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme

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