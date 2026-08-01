Informations pratiques

Beynat

Bal des pompiers à Beynat

Place du Marché Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Soirée conviviale organisée par les sapeurs-pompiers de Beynat. Ambiance festive assurée avec restauration sur place et musique jusqu’au bout de la nuit

Présence de la ferme chez Loulou et son brasero .

Place du Marché Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 67 12

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English :

L’événement Bal des pompiers à Beynat Beynat a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme