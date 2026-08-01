AGENDA · Beynat
Exposition de l’Atelier Couleur Beynat
dimanche 16 août 2026 · Beynat
Informations pratiques
Beynat
Exposition de l’Atelier Couleur
Place Marché Beynat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez discuter et échanger avec les artistes de l’atelier couleur .
Place Marché Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 24 12 18
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English : Exposition de l’Atelier Couleur
L’événement Exposition de l’Atelier Couleur Beynat a été mis à jour le 2026-08-12 par Corrèze Tourisme
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