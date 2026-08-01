Informations pratiques

Beynat

Exposition de l’Atelier Couleur

Place Marché Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez discuter et échanger avec les artistes de l’atelier couleur .

Place Marché Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 24 12 18

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English : Exposition de l’Atelier Couleur

L’événement Exposition de l’Atelier Couleur Beynat a été mis à jour le 2026-08-12 par Corrèze Tourisme