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AGENDA · Beynat

Exposition de l’Atelier Couleur Beynat

dimanche 16 août 2026 · Beynat

Exposition de l’Atelier Couleur Beynat

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Marché
Ville
19190 Beynat
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Beynat

Exposition de l’Atelier Couleur

Place Marché Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Venez discuter et échanger avec les artistes de l’atelier couleur   .

Place Marché Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 24 12 18 

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English : Exposition de l’Atelier Couleur

L’événement Exposition de l’Atelier Couleur Beynat a été mis à jour le 2026-08-12 par Corrèze Tourisme

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