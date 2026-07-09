UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beynat

Fête du pain Beynat

dimanche 2 août 2026 · Beynat

Fête du pain Beynat

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
19190 Beynat
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Beynat

Fête du pain

Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

L’amicale Espagnagol vous propose sa fête annuelle du pain, avec vide grenier, repas et animation musicale   .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 85 37 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Beynat a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme

À voir aussi à Beynat (Corrèze)