Informations pratiques

Beynat

Fête du pain

Beynat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L’amicale Espagnagol vous propose sa fête annuelle du pain, avec vide grenier, repas et animation musicale .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 85 37 29

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English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Beynat a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme