Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BRUNCH MEXICAN Pyrénées Andes Café, épicerie Seich

BRUNCH MEXICAN Pyrénées Andes Café, épicerie Seich samedi 27 juin 2026.

Lieu : Pyrénées Andes Café, épicerie

Adresse : 5 Route de l'Arize

Ville : 65150 Seich

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Seich

BRUNCH MEXICAN

Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

BRUNCH MEXICAN & VISION D’ÉTÉ AVEC GIORGINA
  .

Pyrénées Andes Café, épicerie 5 Route de l’Arize Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MEXICAN BRUNCH & SUMMER VISION WITH GIORGINA

L’événement BRUNCH MEXICAN Seich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65

À voir aussi à Seich (Hautes-Pyrénées)