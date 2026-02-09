Brunch’n’Roll au jardin des Arènes Périgueux
Brunch’n’Roll au jardin des Arènes Périgueux dimanche 7 juin 2026.
Périgueux
Brunch’n’Roll au jardin des Arènes
9 Boulevard des Arènes Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Retrouvons-nous pour notre rendez-vous incontournable le brunch dominical ! Au programme de la musique live avec Cathédrale, du reggae dub avec le Rafik Sound System et un Dj set de la prêtresse du vinyle Dj Kroll ! Et comme à chaque Brunch’n’roll vous pourrez vous régaler et chiner autour de nombreux stands (vinyles, stands d’artisans et créateurs, huîtres…). .
9 Boulevard des Arènes Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : Brunch’n’Roll au jardin des Arènes
L’événement Brunch’n’Roll au jardin des Arènes Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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