Bryan Mbenja Ebanga lit Ta-Nehisi Coates – Lecture – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 13:00 – 13:45

Gratuit : oui Tout public

Lecture par Bryan Mbenja Ebanga Comédien, chanteur et danseur formé à l’Ecole Supérieure de Théâtre d’Angers puis au Conservatoire de Nantes, Bryan Mbenja Ebanga est l’un des étudiants de l’année d’ « Envol », parcours d’accompagnement de jeunes talents issus du Conservatoire de Nantes. Il se définit avant tout comme un interprète, attaché au corps, à la voix et au rythme. Pour Aux heures d’été, il a choisi de lire des extraits d’un ouvrage devenu un classique contemporain **: « Entre le monde et moi, Lettre à mon fils » de Ta-Nehisi Coates** paru aux éditions Autrement.Dans une lettre adressée à son fils de 15 ans, écrite dans le contexte des mobilisations de Black Lives Matter, Ta-Nehisi Coates évoque la violence raciste de la société américaine et le parcours qui lui a permis d’en prendre conscience. Durée : 45 min. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Lecture dans l’allée des tulipiers du Jardin des Plantes (allée centrale)En cas de pluie : Repli dans la serre de l’Île aux Palmiers

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/



Afficher la carte du lieu Jardin des Plantes et trouvez le meilleur itinéraire

