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Bubble Beats : Champagne Disco, Bubble Bliss, Paris

Bubble Beats : Champagne Disco, Bubble Bliss, Paris

Bubble Beats : Champagne Disco, Bubble Bliss, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Bubble Bliss

Adresse : 3 rue de Bourbon le Chateau

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 200

Bubble Beats : Champagne Disco Dimanche 21 juin, 18h00 Bubble Bliss Paris

200

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

BUBBLE BEATS au Bubble Bliss à Saint-Germain-des-Prés
Champagne Disco de 18:00 à 00:00
Champagne et autres

Bubble Bliss 3 rue de Bourbon le Chateau Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France
BUBBLE BEATS au Bubble Bliss à Saint-Germain-des-Prés

©BubbleBliss

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