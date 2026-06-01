Bubble Beats : Champagne Disco, Bubble Bliss, Paris
Bubble Beats : Champagne Disco, Bubble Bliss, Paris dimanche 21 juin 2026.
Bubble Beats : Champagne Disco Dimanche 21 juin, 18h00 Bubble Bliss Paris
200
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
BUBBLE BEATS au Bubble Bliss à Saint-Germain-des-Prés
Champagne Disco de 18:00 à 00:00
Champagne et autres
Bubble Bliss 3 rue de Bourbon le Chateau Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France
BUBBLE BEATS au Bubble Bliss à Saint-Germain-des-Prés
©BubbleBliss
À voir aussi à Paris (Paris)
- Emma Rawicz & Freddie Jensen en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 1 juin 2026
- RADIO NOVA LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris 1 juin 2026
- GOOSE – Elysee Montmartre Paris 1 juin 2026
- Exposition « C’était Paris en 1970 » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris 1 juin 2026
- Les animations de juin L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris 1 juin 2026