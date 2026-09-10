BUBBLE THÉÂTRE SORANO Toulouse
jeudi 28 janvier 2027 · THÉÂTRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BUBBLE
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 20:00:00
fin : 2027-01-28 21:10:00
Date(s) :
2027-01-28
Frustré de ne pouvoir jouer Shakespeare in English pour un public français, Alistair, comédien britannique, relève le défi (avec son charmant accent) de les guider à travers Macbeth et toutes les nuances de l’anglais.
Véritable prouesse de gymnastique linguistique, le spectacle navigue entre histoire politique et sociale et panorama des héros shakespeariens. Bubble célèbre l’ambition démesurée d’un comédien désireux de partager son amour obsessionnel de Macbeth.
À la fois drôle et sombre, sanglant et surprenant, le spectacle s’appuie sur un décor en constante transformation et une musique originale. Une interprétation épique au rythme du pentamètre iambique qui ouvre l’univers de Shakespeare, en version originale, au public français. 9 .
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Frustrated that he couldn’t perform Shakespeare in English for a French audience, Alistair, a British actor, takes on the challenge (with his charming accent) of guiding them through *Macbeth* and all the nuances of the English language.
L’événement BUBBLE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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