Buddies rock’n roll festival Rock Spirit Garage Séreilhac

Informations pratiques

Séreilhac

Buddies rock’n roll festival

Rock Spirit Garage Le Bos Vieux Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

L’association Buddies Crew organise son deuxième Buddies Rock’n Roll Festival . Dès le vendredi, à partir de 18h, venez assister à 7 concerts: deux concerts le vendredi et cinq concerts le samedi.

Des groupes français et étrangers se produiront sur scène, ça va bouger !

Retrouvez parmi eux, les groupes français: The Felids, Snake In The Boots, The Hoodoo Tones, mais aussi The Rhythm Aces, the Wild Deuces, etc. Présence de DJ Heckel.

Restauration sur place avec foodtrucks et buvette.

Camping sur place. .

Rock Spirit Garage Le Bos Vieux Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 55 20 77

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English : Buddies rock’n roll festival

L’événement Buddies rock’n roll festival Séreilhac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Val de Vienne