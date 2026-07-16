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Concert au profit du Téléthon Place de l’église Séreilhac

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église · Séreilhac

Concert au profit du Téléthon Place de l’église Séreilhac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Eglise
Ville
87620 Séreilhac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Séreilhac

Concert au profit du Téléthon

Place de l’église Eglise Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Concert organisé au profit du Téléthon 2026.
La chorale Gospel Fusion aura le plaisir de vous accueillir et de chanter pour vous divers morceaux.
Venez donc passer un agréable moment en leur compagnie.
Une urne sera à votre disposition pour un don libre à cette occasion.   .

Place de l’église Eglise Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 10 33 

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English : Concert au profit du Téléthon

L’événement Concert au profit du Téléthon Séreilhac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Vienne

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