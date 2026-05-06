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Fête de l’automne SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve Séreilhac

Fête de l’automne SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve Séreilhac

Fête de l’automne SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve Séreilhac dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve

Adresse : 2,rue Suzanne Valadon

Ville : 87620 Séreilhac

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Séreilhac

Fête de l’automne

SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve 2,rue Suzanne Valadon Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Le Comité des Fêtes de Séreilhac organise la Fête de l’automne sur le site de Maison Neuve.
Vous pourrez découvrir tout au long de la journée un vide-greniers, un marché artisanal,un marche de producteurs, une exposition de tracteurs anciens, vous assisterez à la fabrication de cidre qui sera vendu sur place.
Structure gonflable pour les enfants.
Un repas est également organisé
Également proposées sur place: buvette et restauration rapide.   .

SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve 2,rue Suzanne Valadon Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 47 87 78  comitedesfetes.sereilhac@gmail.com

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English : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Séreilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Val de Vienne

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