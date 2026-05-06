Fête de l’automne SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve Séreilhac
Fête de l’automne SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve Séreilhac dimanche 4 octobre 2026.
Séreilhac
Fête de l’automne
SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve 2,rue Suzanne Valadon Séreilhac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le Comité des Fêtes de Séreilhac organise la Fête de l’automne sur le site de Maison Neuve.
Vous pourrez découvrir tout au long de la journée un vide-greniers, un marché artisanal,un marche de producteurs, une exposition de tracteurs anciens, vous assisterez à la fabrication de cidre qui sera vendu sur place.
Structure gonflable pour les enfants.
Un repas est également organisé
Également proposées sur place: buvette et restauration rapide. .
SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve 2,rue Suzanne Valadon Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 47 87 78 comitedesfetes.sereilhac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’automne
L’événement Fête de l’automne Séreilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Val de Vienne
À voir aussi à Séreilhac (Haute-Vienne)
- Marché printanier Séreilhac 16 mai 2026
- Puces de couture et loisirs créatifs Séreilhac 30 mai 2026
- Fête de la Sainte Madeleine Maison Neuve Séreilhac 18 juillet 2026
- Feu d’artifice de la fête de la Sainte Madeleine Séreilhac 20 juillet 2026