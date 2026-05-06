Fête de l’automne SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve Séreilhac

Séreilhac

Fête de l’automne

SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve 2,rue Suzanne Valadon Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le Comité des Fêtes de Séreilhac organise la Fête de l’automne sur le site de Maison Neuve.

Vous pourrez découvrir tout au long de la journée un vide-greniers, un marché artisanal,un marche de producteurs, une exposition de tracteurs anciens, vous assisterez à la fabrication de cidre qui sera vendu sur place.

Structure gonflable pour les enfants.

Un repas est également organisé

Également proposées sur place: buvette et restauration rapide. .

SALLE POLYVALENTE Site de Maison Neuve 2,rue Suzanne Valadon Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 47 87 78 comitedesfetes.sereilhac@gmail.com

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English : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Séreilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Val de Vienne