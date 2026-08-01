Ball Trap ACCA de Séreilhac Terrain de l’ACCA Séreilhac
vendredi 21 août 2026 · Terrain de l'ACCA · Séreilhac
Informations pratiques
Séreilhac
Ball Trap ACCA de Séreilhac
Terrain de l’ACCA Route de Cognac-la-Forêt Séreilhac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Ball Trap organisé par l’ACCA de Séreilhac sur son terrain (route de Cognac).
2 fosses, 1 perdrix. Nombreux lots à gagner (pâtés, bouteilles de vins, etc), restauration et buvette sur place. .
Terrain de l’ACCA Route de Cognac-la-Forêt Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 49 56
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English : Ball Trap ACCA de Séreilhac
L’événement Ball Trap ACCA de Séreilhac Séreilhac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Val de Vienne
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