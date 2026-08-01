Ball Trap ACCA de Séreilhac Terrain de l’ACCA Séreilhac

Informations pratiques

Séreilhac

Ball Trap ACCA de Séreilhac

Terrain de l’ACCA Route de Cognac-la-Forêt Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Ball Trap organisé par l’ACCA de Séreilhac sur son terrain (route de Cognac).

2 fosses, 1 perdrix. Nombreux lots à gagner (pâtés, bouteilles de vins, etc), restauration et buvette sur place. .

Terrain de l’ACCA Route de Cognac-la-Forêt Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 49 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ball Trap ACCA de Séreilhac

L’événement Ball Trap ACCA de Séreilhac Séreilhac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Val de Vienne