Buffet d’Halloween Sélestat
samedi 31 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Buffet d’Halloween
7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31 23:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Notre équipe de sorciers vous a préparé un buffet maléfiquement gourmand soupe de cervelle et citrouille, cercueil fromager, doigts de sorcière et autres créations ensorcelantes
Pour célébrer cette année anniversaire, la Maison du Pain d’Alsace vous réserve un sort inédit.
Notre équipe de sorciers vous a préparé un buffet maléfiquement gourmand soupe de cervelle et citrouille, cercueil fromager, doigts de sorcière et autres créations ensorcelantes.
Un maquillage, offert, transformera petits et grands en créatures fantastiques, et un concours du plus beau déguisement permettra à un enfant de remporter 3 places pour un atelier Main à la pâte . .
7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org
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English :
Our team of wizards has prepared a wickedly delicious buffet for you: brain and pumpkin soup, a cheese coffin, witch’s fingers, and other bewitching creations
L’événement Buffet d’Halloween Sélestat a été mis à jour le 2026-07-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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