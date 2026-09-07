Buffet salé, Bibliothèque Lys-les-Lannoy, Lys-lez-Lannoy

Informations pratiques

Buffet salé Samedi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque Lys-les-Lannoy Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Au menu des plats traditionnelles, saveurs salées et parfumées venues du Maghreb, du Moyen-Orient et d’Europe du Sud… à découvrir et à partager en toute convivialité !

Retrouvez dans ces buffets les recettes du livret de l’escale culinaire.

Bibliothèque Lys-les-Lannoy 199 avenue Paul Bert 59390 Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France

Venez déguster les mets de Méditerranée !

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