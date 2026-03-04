Bulle, Musée des Beaux Arts, Orléans

Bulle Samedi 27 juin, 10h30, 16h30 Musée des Beaux Arts Loiret

Spectacle 20 min, temps d’exploration dans le dôme 40 min, en famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Bulle est une parenthèse de douceur, un cocon immersif installé dans un dôme lumineux, spécialement conçu pour les tout-petits. Une exploration sensorielle unique, où le mouvement, les sons, la lumière, les matières, les objets, les senteurs et la parole poétique éveillent la curiosité et l’imaginaire. Après le spectacle, le dôme s’ouvre pour offrir un moment de découverte et de jeu libre, à vivre entre parents et enfants.

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Cielesyeuxgrandsfermés