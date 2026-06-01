Bulle musicale violoncelle Le Kiosque Dinan
Bulle musicale violoncelle Le Kiosque Dinan samedi 27 juin 2026.
Dinan
Bulle musicale violoncelle
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les bulles musicales sont de courts concerts de nos apprentis musiciens qui vous présentent leurs derniers morceaux.
Lors de cette bulle musicale, retrouvez les élèves de violoncelle du Kiosque site de Dinan.
Ecoute curieuse et bienveillante demandée ! .
Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bulle musicale violoncelle Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Dinan (Côtes-d'Armor)
- Course des Garçons de Café Dinan 17 juin 2026
- Balade goûter à vélo accompagnée à la découverte de la Rance Port de Dinan Dinan 17 juin 2026
- Balade rando bateau goûter avec Kaouann Port Dinan 18 juin 2026
- Pulse Rue Victor Basch Dinan 19 juin 2026
- Foot en jeux Bibliothèque municipale Dinan 19 juin 2026