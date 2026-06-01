Bulle musicale violoncelle Le Kiosque Dinan

Dinan

Bulle musicale violoncelle

Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les bulles musicales sont de courts concerts de nos apprentis musiciens qui vous présentent leurs derniers morceaux.

Lors de cette bulle musicale, retrouvez les élèves de violoncelle du Kiosque site de Dinan.

Ecoute curieuse et bienveillante demandée ! .

Le Kiosque 21 rue Victor Basch Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

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English :

L’événement Bulle musicale violoncelle Dinan a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme