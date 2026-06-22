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Bulles d’été apéro DJ set Coutances

Bulles d’été apéro DJ set Coutances

Bulles d’été apéro DJ set Coutances vendredi 17 juillet 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Coutances

Bulles d’été apéro DJ set

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Bulles d’été apéro DJ set au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les vendredis de 18h à 21h.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été apéro DJ set

L’événement Bulles d’été apéro DJ set Coutances a été mis à jour le 2026-06-22 par Coutances Tourisme

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