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Bulles d’été lectures Coutances

Bulles d’été lectures Coutances

Bulles d’été lectures Coutances mercredi 15 juillet 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Coutances

Bulles d’été lectures

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 15:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Bulles d’été lectures avec la médiathèque au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les mercredis, de 14h à 15h0.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été lectures

L’événement Bulles d’été lectures Coutances a été mis à jour le 2026-06-19 par Coutances Tourisme

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