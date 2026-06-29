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Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare Coutances

Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare Coutances

Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare Coutances dimanche 19 juillet 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Tarif

Coutances

Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare au square de l’Evêché à Coutances à partir de 22h.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare

L’événement Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare Coutances a été mis à jour le 2026-06-22 par Coutances Tourisme

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