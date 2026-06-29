Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare Coutances
Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare Coutances dimanche 19 juillet 2026.
Coutances
Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare
Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare au square de l’Evêché à Coutances à partir de 22h. .
Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare
L’événement Bulles d’été soirée cinéma plein air En fanfare Coutances a été mis à jour le 2026-06-22 par Coutances Tourisme
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