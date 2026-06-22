Coutances

Bulles d’été village estival

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 12:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Bulles d’été village estival au square de l’Evêché à Coutances, du mercredi au dimanche, de 12h à 20h.

Un lieu pour partager des moments en famille ou entre amis dans un cadre d’exception en pleine ville. Transats et tables de pique‑nique, jeux géants, ateliers créatifs et activités sportives (ping‑pong, pétanque, volley‑ball, etc.). .

Coutances 50200 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bulles d’été village estival

L’événement Bulles d’été village estival Coutances a été mis à jour le 2026-06-22 par Coutances Tourisme