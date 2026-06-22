Bulles d’été village estival Coutances
Bulles d’été village estival Coutances mercredi 15 juillet 2026.
Coutances
Bulles d’été village estival
Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 12:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Bulles d’été village estival au square de l’Evêché à Coutances, du mercredi au dimanche, de 12h à 20h.
Un lieu pour partager des moments en famille ou entre amis dans un cadre d’exception en pleine ville. Transats et tables de pique‑nique, jeux géants, ateliers créatifs et activités sportives (ping‑pong, pétanque, volley‑ball, etc.). .
Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Bulles d’été village estival
L’événement Bulles d’été village estival Coutances a été mis à jour le 2026-06-22 par Coutances Tourisme
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