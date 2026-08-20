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Bulles sonores, Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

mercredi 30 septembre 2026 · Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire · Tourcoing

Bulles sonores, Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire
Adresse
285 boulevard Descat 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Bulles sonores Mercredi 30 septembre, 10h30 Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T10:30:00+02:00 – 2026-09-30T11:30:00+02:00

Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.
Direction musicale : Laetitia GALLEGO

Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique.

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