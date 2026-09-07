Bully les mines – Lens et Vimy réparent, Magasin Leroy Merlin de Vendin le Vieil, Vendin-le-Vieil
samedi 17 octobre 2026 · Magasin Leroy Merlin de Vendin le Vieil · Vendin-le-Vieil
Informations pratiques
Bully les mines – Lens et Vimy réparent Samedi 17 octobre, 09h30 Magasin Leroy Merlin de Vendin le Vieil Pas-de-Calais
Entrée libre services offerts
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Les Hauts-de-France réparent 2026 ♻️
À l’occasion de la 6ᵉ édition des Hauts-de-France réparent, le Repair Café Tournevis et Tasse de Thé de Bully-les-Mines, le CLES de Lens et le Repair Café de Vimy unissent leurs savoir-faire pour une journée consacrée à la réparation et au réemploi.
Samedi 17 octobre 2026
Hall d’accueil de Leroy Merlin Vendin-le-Vieil
Cette journée s’inscrit dans le cadre des 4ᵉ Journées Nationales de la Réparation, organisées du 15 au 18 octobre 2026 partout en France.
Nos bénévoles seront présents pour aller à la rencontre du public, partager leurs connaissances et montrer qu’avant de jeter un objet en panne, il existe souvent une solution : réparer !
Cette rencontre sera également l’occasion de mettre en lumière les initiatives locales et de rappeler les valeurs qui nous rassemblent :
Réparer plutôt que jeter • Réemployer plutôt que remplacer • Transmettre les savoir-faire • Préserver les ressources • Créer du lien
Une belle mobilisation collective pour faire de la réparation un réflexe du quotidien et donner une seconde vie à nos objets.
Bully-les-Mines, Lens et Vimy : trois équipes, un même objectif… faire vivre la réparation !
Magasin Leroy Merlin de Vendin le Vieil Centre Commercial Lens 2, 62880 Vendin-le-Vieil Vendin-le-Vieil 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « repairbully@gmail.com »}]
Les bénévoles vous aiderons à réparer vos appareils et également pour promouvoir la réparation et le réemploi. repair-café petit électroménager