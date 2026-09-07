Bully les mines – Lens et Vimy réparent, Magasin Leroy Merlin de Vendin le Vieil, Vendin-le-Vieil

Informations pratiques

Bully les mines – Lens et Vimy réparent Samedi 17 octobre, 09h30 Magasin Leroy Merlin de Vendin le Vieil Pas-de-Calais

Entrée libre services offerts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Les Hauts-de-France réparent 2026 ♻️

À l’occasion de la 6ᵉ édition des Hauts-de-France réparent, le Repair Café Tournevis et Tasse de Thé de Bully-les-Mines, le CLES de Lens et le Repair Café de Vimy unissent leurs savoir-faire pour une journée consacrée à la réparation et au réemploi.

Samedi 17 octobre 2026

Hall d’accueil de Leroy Merlin Vendin-le-Vieil

Cette journée s’inscrit dans le cadre des 4ᵉ Journées Nationales de la Réparation, organisées du 15 au 18 octobre 2026 partout en France.

Nos bénévoles seront présents pour aller à la rencontre du public, partager leurs connaissances et montrer qu’avant de jeter un objet en panne, il existe souvent une solution : réparer !

Cette rencontre sera également l’occasion de mettre en lumière les initiatives locales et de rappeler les valeurs qui nous rassemblent :

Réparer plutôt que jeter • Réemployer plutôt que remplacer • Transmettre les savoir-faire • Préserver les ressources • Créer du lien

Une belle mobilisation collective pour faire de la réparation un réflexe du quotidien et donner une seconde vie à nos objets.

Bully-les-Mines, Lens et Vimy : trois équipes, un même objectif… faire vivre la réparation !

Magasin Leroy Merlin de Vendin le Vieil Centre Commercial Lens 2, 62880 Vendin-le-Vieil Vendin-le-Vieil 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « repairbully@gmail.com »}]

Les bénévoles vous aiderons à réparer vos appareils et également pour promouvoir la réparation et le réemploi. repair-café petit électroménager