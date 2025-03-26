BUN HAY MEAN – AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Epinal
BUN HAY MEAN – AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Epinal jeudi 26 mars 2026.
BUN HAY MEAN Début : 2026-03-26 à 20:30. Tarif : – euros.
En accord avec Philippe Delmas OrganisationN° Licence et catégorie : PLATESV-R-2021-014493 & PLATESV-R-2022-000019Bun Hay Mean – Kill Bun – Nouveau spectacleAprès 4 années à faire le tour du monde il revient vous tuer de rire. La légende de Bun Hay Mean – Chinois Marrant – continue…
Vous pouvez obtenir votre billet ici
AUDITORIUM DE LA LOUVIERE 11 RUE DE LA LOUVIERE 88000 Epinal 88