Bunker Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Bunker Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement samedi 3 octobre 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Bunker
Samedi 3 octobre 2026 à partir de 21h.
Dimanche 4 octobre 2026 à partir de 17h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 26 – 26 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Que devient le langage à l’heure de l’extrême communication ?
Nous voilà dans un futur proche. Paul, PDG d’un grand groupe pétrochimique, s’est retranché dans son bunker de luxe avec sa fille Ami. Passionné de biotechnologies, il s’est fait implanter une puce pour augmenter ses capacités. Depuis quelques jours, Ami s’est enfermée dans un profond mutisme. En opposition à son père, dont elle connaît l’usage retors du langage, elle a choisi de vivre dans un monde de gestes et de lectures. Mais bientôt, leur refuge va se révéler être un piège propice aux crises et aux paranoïas.
Présenté dans le cadre du Festival Actoral, ce huis clos interroge la place des nouvelles technologies dans l’exercice du pouvoir. La metteuse en scène y orchestre une tension constante entre parole et silence, et articule de manière étroite texte et corps, théâtre, danse hip-hop et arts martiaux, laissant transparaître une question comment faire du silence une arme ?
Ecriture Matthieu Bareyre et Marion Siéfert
Mise en scène Marion Siéfert
Avec Janice Bieleu, Monica Budde, Lorenzo Lefebvre, Charles-Henri Wolff .
Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
What happens to language in the age of extreme communication?
L’événement Bunker Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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