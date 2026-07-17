BUNKER, MATTHIEU BAREYRE / MARION SIÉFERT, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

BUNKER, MATTHIEU BAREYRE / MARION SIÉFERT 26 – 28 mai 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-26T20:00:00+02:00 – 2027-05-26T22:30:00+02:00

Fin : 2027-05-28T20:00:00+02:00 – 2027-05-28T22:30:00+02:00

Dans un futur en surchauffe, Paul, magnat de la pétrochimie, vit avec sa fille, Ami, dans le bunker de luxe qu’il s’est fait construire.

Augmenté d’implants neuronaux, il dirige son empire à distance tandis qu’Ami s’est arrêtée de parler depuis quelques jours. Face à la logorrhée pervertie de son père, Ami construit un autre monde, fait de gestes justes, d’une attention méditative à son propre corps et de résistance. À l’heure de la domination technologique de nos vies, Bunker réaffirme la puissance de la relation et de la vulnérabilité.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4257 »}]

Dans un futur en surchauffe, Paul, magnat de la pétrochimie, vit avec sa fille, Ami, dans le bunker de luxe qu’il s’est fait construire

Matthieu Bareyre