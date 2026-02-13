Burdigala au temps des romains. La ville de Burdigala et ses grands hommes., Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Burdigala au temps des romains. La ville de Burdigala et ses grands hommes., Musée d’Aquitaine, Bordeaux jeudi 5 mars 2026.
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T16:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-05T16:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:30:00+01:00
Que sait-on de l’identité des grands hommes de Burdigala et de la place qu’ils occupaient dans la cité des Bituriges Vivisques ? Les inscriptions mises au jour à Bordeaux permettent de restituer, de manière partielle, le rôle de ces notables dans la vie civique : magistrats chargés de l’administration provinciale et urbaine, membres de grandes familles, mais aussi bienfaiteurs dont la mémoire fut honorée par la communauté. Parmi ces figures, Ausone occupe une place particulière : par son œuvre littéraire, il se distingue à la fois comme poète et comme homme politique influent, témoin de l’élite de son temps. Entre le 1er et le 4e siècle, ces notables ont contribué à façonner l’image de Burdigala, laissant une empreinte à la fois matérielle et symbolique.
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Conférence proposée dans le cadre de la saison antique, avec Milagros Navarro Caballero, directrice de Recherche au CNRS, Institut Ausonius – université Bordeaux Montaigne. musée d’Aquitaine conférence