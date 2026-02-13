Burdigala au temps des romains. La ville de Burdigala et ses grands hommes., Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Burdigala au temps des romains. La ville de Burdigala et ses grands hommes. Jeudi 5 mars, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-05T16:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T16:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:30:00+01:00

Que sait-on de l’identité des grands hommes de Burdigala et de la place qu’ils occupaient dans la cité des Bituriges Vivisques ? Les inscriptions mises au jour à Bordeaux permettent de restituer, de manière partielle, le rôle de ces notables dans la vie civique : magistrats chargés de l’administration provinciale et urbaine, membres de grandes familles, mais aussi bienfaiteurs dont la mémoire fut honorée par la communauté. Parmi ces figures, Ausone occupe une place particulière : par son œuvre littéraire, il se distingue à la fois comme poète et comme homme politique influent, témoin de l’élite de son temps. Entre le 1er et le 4e siècle, ces notables ont contribué à façonner l’image de Burdigala, laissant une empreinte à la fois matérielle et symbolique.

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence proposée dans le cadre de la saison antique, avec Milagros Navarro Caballero, directrice de Recherche au CNRS, Institut Ausonius – université Bordeaux Montaigne.