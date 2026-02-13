Burdigala au temps des Romains. Les Piliers de Tutelle, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Burdigala au temps des Romains. Les Piliers de Tutelle Jeudi 12 mars, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Les Piliers de Tutelle et le Palais Gallien étaient les deux monuments romains visibles à Bordeaux jusqu’à l’époque moderne. Détruit en 1677, le premier est connu par des représentations du 16e au 17e siècle. Symbole d’identité locale, il fut supprimé après la Fronde. Les témoignages divergents et de récents fragments identifiés permettent aujourd’hui de renouveler les hypothèses sur son apparence, sa fonction et son histoire

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence proposée dans le cadre de la saison antique, avec Renaud Robert, professeur de langue et littérature latines, Institut Ausonius – université Bordeaux Montaigne musée d’Aquitaine conférence

Palais tutelle, collection musée d’Aquitaine