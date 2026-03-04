Bureau de vote littéraire avec les Bibliothèques de Bordeaux, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Bureau de vote littéraire avec les Bibliothèques de Bordeaux Vendredi 13 mars, 15h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T15:00:00+01:00 – 2026-03-13T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T15:00:00+01:00 – 2026-03-13T18:00:00+01:00

Venez écouter des extraits de romans humoristiques, sur la santé mentale ou encore des textes issus des ateliers d’écriture du GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Grain de Café, et votez ainsi pour votre texte préféré.

Sans inscription.

À la Maison Écocitoyenne, dans le cadre de la fabrique du citoyen

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Bureau de vote littéraire est un dispositif insolite conçu par les bibliothèques de Bordeaux pour faire un clin d’oeil aux élections municipales qui se dérouleront pendant la Fabrique du citoyen