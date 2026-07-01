Bureautique – Traitement de texte (writer), EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

mardi 22 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

Informations pratiques

Bureautique – Traitement de texte (writer) 22 et 23 septembre EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:30:00+02:00

Présentation

Sur 2 séances

Indispensable, l’utilisation d’un traitement de texte (word, writer, docs) repose sur quelques principes de base. Des cas pratiques seront proposés sur libreoffice writer.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

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Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. administration dématérialisation

CC Ludovic Godard – UFC