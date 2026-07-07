C entre nous (14-18 ans) Tours
jeudi 16 juillet 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
C entre nous (14-18 ans)
1 Parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-27
Un nouveau rendez-vous dédié aux jeunes pour fréquenter le centre d’art entre amis, de manière décontractée et sans prise de tête.
On brise la glace ? Présentez-vous autour d’une boisson en partageant votre coup cœur culturel du moment, que ce soit une playlist, une BD, une série, un jeu préféré… Ensuite on papote dans les expositions autour d’un jeu de société pour découvrir autrement les œuvres qui nous entourent.
Du 17 juillet au 30 août, l’activité est accessible sur demande auprès d’un·e médiateur·rice pour les groupes de 5 jeunes minimum. .
1 Parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new event designed for young people to visit the art center with friends in a relaxed, hassle-free atmosphere.
L’événement C entre nous (14-18 ans) Tours a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT 37
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- ☀️ Événement d’été des membres – DLV, Tours 37000, France, Tours 7 juillet 2026
- Club de lecture jeunesse · encore une histoire ! (3-6 ans) Tours 8 juillet 2026
- Visite guidée Street art à vélo Tours 9 juillet 2026
- Vernissage · lidée des corps célestes Tours 9 juillet 2026
- Visite Guidée visite nocturne Tours 10 juillet 2026