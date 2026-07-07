Informations pratiques

Tours

C entre nous (14-18 ans)

1 Parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-27

Un nouveau rendez-vous dédié aux jeunes pour fréquenter le centre d’art entre amis, de manière décontractée et sans prise de tête.

On brise la glace ? Présentez-vous autour d’une boisson en partageant votre coup cœur culturel du moment, que ce soit une playlist, une BD, une série, un jeu préféré… Ensuite on papote dans les expositions autour d’un jeu de société pour découvrir autrement les œuvres qui nous entourent.

Du 17 juillet au 30 août, l’activité est accessible sur demande auprès d’un·e médiateur·rice pour les groupes de 5 jeunes minimum. .

1 Parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

A new event designed for young people to visit the art center with friends in a relaxed, hassle-free atmosphere.

L’événement C entre nous (14-18 ans) Tours a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT 37