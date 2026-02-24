Visite guidée Street art à vélo

72 Rue Bernard Palissy Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-08-03 18:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-03

Partez à vélo pour une grande découverte du street-art dans Tours avec un guide conférencier. Au fil des petites rues, des berges, des ponts et dans différents quartiers emblématiques, vous découvrirez les nombreuses œuvres qui ont trouvé leur place dans la ville.

Partez à vélo pour une grande découverte du street-art dans Tours avec un guide conférencier. Au fil des petites rues, des berges, des ponts et dans différents quartiers emblématiques, vous découvrirez les nombreuses œuvres qui ont trouvé leur place dans la ville, avant de rejoindre le Quartier des Arts du Vieux Tours. Il abrite depuis plus de 40 ans une vingtaine d’ateliers d’artistes, artisans et galeristes. 10 .

72 Rue Bernard Palissy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get on your bike and discover the works of street art in the city of Tours! Accompanied by a tour guide, this colorful journey will take you through small streets, river banks, bridges and emblematic neighborhoods.

L’événement Visite guidée Street art à vélo Tours a été mis à jour le 2026-02-24 par Tours Val de Loire Tourisme