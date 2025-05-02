Tours

Visite Guidée visite nocturne

78 Rue Bernard Palissy Tours Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07

Offrez-vous une nouvelle lecture de la ville à la nuit tombée. Le Parcours lumière met en valeur Tours en magnifiant ses monuments et espaces naturels. Rues du Vieux-Tours, maisons à pans de bois de la Place Plumereau, Basilique Saint-Martin, Tour Charlemagne, Grand Théâtre…

Offrez-vous une nouvelle lecture de la ville à la nuit tombée. Le Parcours lumière met en valeur Tours en magnifiant ses monuments et espaces naturels. Rues du Vieux-Tours, maisons à pans de bois de la Place Plumereau, Basilique Saint-Martin, Tour Charlemagne, Grand Théâtre… le paysage urbain révèle un autre visage au fil de cette visite. Une opportunité de découvrir la ville autrement à ne pas manquer !

Cette visite est labelisée Ville d’Art et d’Histoire. 14 .

78 Rue Bernard Palissy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

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English : Night visit of Tours

Led by a guide, the Tours Loire Valley Tourist Office and the city of Tours are offering a themed tour by night.

The lighting plan highlights and emphasises the monuments and urban spaces. Along the way and at nightfall, the soft and subtle lighting reveals the beauty of Tours’ architecture.

L’événement Visite Guidée visite nocturne Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par Tours Val de Loire Tourisme