Japan Tours Festival Tours

Retrouvez tout l’univers du manga, les traditions Japonaises et la culture Geek lors d’un festival exceptionnel ! Un weekend au rythme du Soleil couchant, à ne pas manquer.

Le plus grand salon de la Région, avec des animations et des concerts pour tous ainsi que des rencontres exceptionnelles!

Avenue Camille Chautemps Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 70 70

English :

Discover the world of manga, Japanese traditions and Geek culture during an exceptional festival! A weekend at the rhythm of the setting sun, not to be missed.

The biggest fair of the region, with animations and concerts for all and exceptional meetings!

