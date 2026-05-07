Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours
Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours mardi 30 juin 2026.
Tours
Julian Marley + MIGHTY PAULO
142 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 19:30:00
fin : 2026-06-30 23:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Julian Marley
+ Mighty Paulo
Julian Marley
+ Mighty Paulo 32 .
142 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Julian Marley
+ Mighty Paulo
L’événement Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37