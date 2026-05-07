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Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours

Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours

Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours mardi 30 juin 2026.

Adresse : 142 Rue Édouard Vaillant

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 32 32 32 Tarif de base plein tarif

Tours

Julian Marley + MIGHTY PAULO

142 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 19:30:00
fin : 2026-06-30 23:30:00

Date(s) :
2026-06-30

Julian Marley
+ Mighty Paulo
Julian Marley
+ Mighty Paulo 32  .

142 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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English :

Julian Marley
+ Mighty Paulo

L’événement Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37

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