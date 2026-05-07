Tours

Julian Marley + MIGHTY PAULO

142 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30 19:30:00

fin : 2026-06-30 23:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Julian Marley

+ Mighty Paulo

Julian Marley

+ Mighty Paulo 32 .

142 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Julian Marley

+ Mighty Paulo

L’événement Julian Marley + MIGHTY PAULO Tours a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37