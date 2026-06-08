Tours

Les Méridiennes

Place de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Un festival haut en couleurs avec des répertoires rares et des musiciens exceptionnels, convivialité, ouverture sur le monde, découvertes à chaque concert !

Les Méridiennes, festival atypique, est de retour place Châteauneuf et à l’Espace musical et vocal Ockeghem à Tours.

Un festival haut en couleurs avec des répertoires rares et des musiciens exceptionnels, convivialité, ouverture sur le monde, découvertes à chaque concert !

Les Méridiennes, festival atypique, est de retour, place Châteauneuf et à l’Espace musical et vocal Ockeghem à Tours.

Les Méridiennes, le festival qui ose s’engager et offre l’excellence musicale pour toutes les oreilles. Pendant 4 jours vous pourrez vivre une expérience festivalière sans égale une succession de concerts de répertoires rares, de musiques du monde entier, de musiciens extraordinaires qui vous feront voyager et rêver. 8 .

Place de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 69 38 14 64 lesmeridiennes.festival@gmail.com

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English :

Openness, exchanges, surprises and musical quality, this is what qualifies this original festival of small forms which invests every summer the old Tours by proposing a programming as surprising as demanding. 30 minutes of concert to discover exceptional artists and rare music.

L’événement Les Méridiennes Tours a été mis à jour le 2026-06-03 par Tours Val de Loire Tourisme