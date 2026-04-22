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C.H.A.T. L’affaire/Laferre Conservatoire André Messager Montluçon

C.H.A.T. L’affaire/Laferre Conservatoire André Messager Montluçon mardi 2 juin 2026.

Lieu : Conservatoire André Messager

Adresse : 11 avenue de l'Europe

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montluçon

C.H.A.T. L’affaire/Laferre

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:30:00
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Représentations Art Dramatique
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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30  conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

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English :

Performances Drama

L’événement C.H.A.T. L’affaire/Laferre Montluçon a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme

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