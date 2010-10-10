Concert Hodja Place Louise Thérèse de Montaignac Montluçon

Montluçon

Concert Hodja

Place Louise Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré Cœur de Jésus (dite de la Croix Verte) Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Concert conté sur fond de soleil levant et d’histoires courtes de Nasreddin (personnage emblématique et facétieux de la philosophie orientale).

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Place Louise Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré Cœur de Jésus (dite de la Croix Verte) Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 03 03

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English :

A concert set against a backdrop of the rising sun and the short stories of Nasreddin (an emblematic and mischievous character from Eastern philosophy).

L’événement Concert Hodja Montluçon a été mis à jour le 2026-04-28 par Montluçon Tourisme