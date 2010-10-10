Concert Hodja Place Louise Thérèse de Montaignac Montluçon
Concert Hodja Place Louise Thérèse de Montaignac Montluçon jeudi 21 mai 2026.
Montluçon
Concert Hodja
Place Louise Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré Cœur de Jésus (dite de la Croix Verte) Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Concert conté sur fond de soleil levant et d’histoires courtes de Nasreddin (personnage emblématique et facétieux de la philosophie orientale).
.
Place Louise Thérèse de Montaignac Chapelle du Sacré Cœur de Jésus (dite de la Croix Verte) Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 03 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert set against a backdrop of the rising sun and the short stories of Nasreddin (an emblematic and mischievous character from Eastern philosophy).
L’événement Concert Hodja Montluçon a été mis à jour le 2026-04-28 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Exposition Les noms des rues à Montluçon Espace Boris Vian Montluçon 5 mai 2026
- Concert avant dîner Les cuivres font leur cinéma ! Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon 5 mai 2026
- 109 LoDélie + Overflow Guy + Body Bystander 109 rue Ernest Montusès Montluçon 7 mai 2026
- Festival Paillettes à la Maison Concert avec ADAMA KEITA (KORA), le grand seigneur de la Kora LA MAISON LILANANDA Montluçon 8 mai 2026
- 5ème salon de Printemps Couleur Indig’Eau Espace Boris Vian Montluçon 9 mai 2026