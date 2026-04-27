Festival Paillettes à la Maison Concert avec ADAMA KEITA (KORA), le grand seigneur de la Kora LA MAISON LILANANDA Montluçon

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison Concert avec ADAMA KEITA (KORA), le grand seigneur de la Kora

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Descendant de la grande famille de griots à l’origine même de Kora, cette harpe mandingue au son unique, Adama Keita accompagnera cette nuit d’été de ses mélopées rares et envoûtantes.

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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com

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English :

A descendant of the great family of griots who created the Kora, the Manding harp with its unique sound, Adama Keita will accompany this summer night with his rare, spellbinding melodies.

L’événement Festival Paillettes à la Maison Concert avec ADAMA KEITA (KORA), le grand seigneur de la Kora Montluçon a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme