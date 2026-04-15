Afterwork Biking, QUAI FOREY, Montluçon
Afterwork Biking, QUAI FOREY, Montluçon jeudi 21 mai 2026.
Afterwork Biking Jeudi 21 mai, 16h30 QUAI FOREY Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00
QUAI FOREY MONTLUCON Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sortie à vélo entre collègues de travail pour promouvoir la bicyclette et partager un moment convivial
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Atelier pédagogique Fleurs de printemps Anciens Bains-Douches Montluçon 15 avril 2026
- Atelier pédagogique Sceaux de cire Bains Douches Montluçon 17 avril 2026
- Conférence l’ère industrielle du bassin Montluçonnais Place Jean Dormoy Montluçon 18 avril 2026
- Exposition Couleurs créoles Espace Boris Vian Montluçon 18 avril 2026
- Conférence le bison préhistorique Espace Boris Vian Montluçon 18 avril 2026