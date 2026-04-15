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Afterwork Biking, QUAI FOREY, Montluçon

Afterwork Biking, QUAI FOREY, Montluçon jeudi 21 mai 2026.

Lieu : QUAI FOREY

Adresse : MONTLUCON

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Afterwork Biking Jeudi 21 mai, 16h30 QUAI FOREY Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

QUAI FOREY MONTLUCON Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sortie à vélo entre collègues de travail pour promouvoir la bicyclette et partager un moment convivial

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