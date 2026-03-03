Lectures Contes des îles Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
2026-05-20 10:30:00
2026-05-20
Contes des 4 coins du monde, depuis les îles bretonnes jusqu'aux plus lointains territoires… Dépaysement assuré !
Dés 7 ans.
Dés 7 ans.
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
English :
Tales from the 4 corners of the world, from the islands of Brittany to the most distant lands… A change of scenery guaranteed!
Ages 7 and up.
Ages 7 and up.
