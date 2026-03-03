Lectures Contes des îles Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Lectures Contes des îles

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Contes des 4 coins du monde, depuis les îles bretonnes jusqu’aux plus lointains territoires… Dépaysement assuré !

Dés 7 ans.

.

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

English :

Tales from the 4 corners of the world, from the islands of Brittany to the most distant lands… A change of scenery guaranteed!

Ages 7 and up.

L’événement Lectures Contes des îles Montluçon a été mis à jour le 2026-03-03 par Montluçon Tourisme