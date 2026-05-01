Théâtre Moi, mes écrans et le reste du monde MuPop Music Museum Montluçon

Montluçon

Théâtre Moi, mes écrans et le reste du monde

MuPop Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19 20:30:00

Date(s) :

2026-05-19

La Place des écrans au sein de la famille:

18 scénettes en lien avec les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et des Communications).

Les risques potentiels qu’elles peuvent représenter, leur influence dans les rapports au sein de la famille

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MuPop Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 agenda@mairie-montlucon.fr

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English :

The place of screens in the family:

18 stories about NICTs (New Information and Communication Technologies).

The potential risks they can represent, and their influence on family relationships

L’événement Théâtre Moi, mes écrans et le reste du monde Montluçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Montluçon Tourisme