Stage de théâtre Autoportrait fictionnel Espace Boris Vian Montluçon

Stage de théâtre Autoportrait fictionnel

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

2026-05-16 2026-05-17

stage de théâtre d’objets avec Louison De Leu & Céline Delbecq autour de Le Silence de Claire Lagrange.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 08 e-moreau@cdntdi.com

object theater workshop with Louison De Leu & Céline Delbecq, based on Le Silence by Claire Lagrange.

