Concert Robin Maxime Église Notre-Dame Montluçon

Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
2026-05-16
Après une tournée triomphale dans toute la France en 2025, l’incontournable guitariste virtuose Robin Maxime revient en concert pour nous entraîner dans un merveilleux voyage musical.
Église Notre-Dame Place Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 67 97 28 contact@robinmaxime.fr
English :
After a triumphant tour of France in 2025, virtuoso guitarist Robin Maxime is back in concert to take us on a wonderful musical journey.
