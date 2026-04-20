Conférence Les pêcheries fixes dans le lit du Cher du Néolithique au XVIe siècle Espace Boris Vian Salle Henri Nourrissat (C26) Montluçon

Montluçon

Conférence Les pêcheries fixes dans le lit du Cher du Néolithique au XVIe siècle

Espace Boris Vian Salle Henri Nourrissat (C26) 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Pêcher dans le Cher conférence-diaporama par Olivier Troubat du Cercle d’Archéologie de Montluçon.

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Espace Boris Vian Salle Henri Nourrissat (C26) 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 83 02 cercle-archeo-montlucon@orange.fr

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English :

Fishing in the Cher: slide show by Olivier Troubat of the Cercle d’Archéologie de Montluçon.

L’événement Conférence Les pêcheries fixes dans le lit du Cher du Néolithique au XVIe siècle Montluçon a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme