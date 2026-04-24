Festival Paillettes à la Maison Stage de dessin LA MAISON LILANANDA Montluçon
Festival Paillettes à la Maison Stage de dessin LA MAISON LILANANDA Montluçon mercredi 20 mai 2026.
Montluçon
Festival Paillettes à la Maison Stage de dessin
LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Une journée d’atelier dessin avec l’immense illustratrice Soline Garry !
Ouvert à tous (débutants ouconfirmés).
Repas partagé.
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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com
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English :
A one-day drawing workshop with the great illustrator Soline Garry!
Open to all (beginners or advanced).
Lunch included.
L’événement Festival Paillettes à la Maison Stage de dessin Montluçon a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme
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