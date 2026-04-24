Festival Paillettes à la Maison Stage de dessin LA MAISON LILANANDA Montluçon

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison Stage de dessin

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Une journée d’atelier dessin avec l’immense illustratrice Soline Garry !

Ouvert à tous (débutants ouconfirmés).

Repas partagé.

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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com

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English :

A one-day drawing workshop with the great illustrator Soline Garry!

Open to all (beginners or advanced).

Lunch included.

L’événement Festival Paillettes à la Maison Stage de dessin Montluçon a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme