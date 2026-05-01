Échangeons nos savoirs Atelier cartonnage Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon

Échangeons nos savoirs Atelier cartonnage

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Nous vous proposons de partager un moment créatif autour d’un atelier de cartonnage. Un temps pour découvrir, créer et échanger ensemble.

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

We invite you to share a creative moment around a cardboard workshop. A time to discover, create and share together.

L’événement Échangeons nos savoirs Atelier cartonnage Montluçon a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme