Échangeons nos savoirs Atelier cartonnage Espace Boris Vian Montluçon
Échangeons nos savoirs Atelier cartonnage Espace Boris Vian Montluçon mardi 19 mai 2026.
Montluçon
Échangeons nos savoirs Atelier cartonnage
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Nous vous proposons de partager un moment créatif autour d’un atelier de cartonnage. Un temps pour découvrir, créer et échanger ensemble.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
We invite you to share a creative moment around a cardboard workshop. A time to discover, create and share together.
L’événement Échangeons nos savoirs Atelier cartonnage Montluçon a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme
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