Concert de fin d’année Soirée Musiques Actuelles 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Concert de fin d’année Soirée Musiques Actuelles

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

La section musiques actuelles du conservatoire en concert au 109 !

Une soirée dédiée aux projets des étudiants des musiques actuelles du conservatoire André Messager.

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18

The Conservatoire’s contemporary music section in concert at 109!

An evening dedicated to the projects of the André Messager conservatory’s contemporary music students.

