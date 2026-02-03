Fête de l’hippodrome Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Montluçon

Fête de l’hippodrome

Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Hippodrome Saint-Jean Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-05-14 13:30:00

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Coupe de France des Chameaux.

Parc Saint-Jean Rue du Gué de Bedet Hippodrome Saint-Jean Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 80 81 societedescourses0437@orange.fr

French Camel Cup.

L’événement Fête de l’hippodrome Montluçon a été mis à jour le 2026-02-03 par Montluçon Tourisme