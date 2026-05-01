Exposition Quel est mon tournesol ? Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon

Exposition Quel est mon tournesol ?

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-20

Des patients de l’hôpital de jour adultes Jean-Billaud à Montluçon ont créé des œuvres d’art brut en résonance avec la pièce Le Silence de Claire Lagrange. Des ateliers ont été menés avec les infirmières et Stéphanie Manchon, scénographe de l’exposition.

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

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English :

Patients at the Jean-Billaud adult day hospital in Montluçon created works of art brut in resonance with Claire Lagrange?s play Le Silence. Workshops were held with nurses and Stéphanie Manchon, the exhibition?s scenographer.

L’événement Exposition Quel est mon tournesol ? Montluçon a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme